وكيل الشؤون الدستورية بـ«النواب»: تزوير تأييدات مرشحي الرئاسة جريمة جسيمة

أشاد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في سرعة التعامل مع واقعة ضبط عدد من الأشخاص في عدة محافظات زوروا تأييدات لأحد مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال النهائب إيهاب الطماوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تزوير التأييدات يعد جريمة جسيمة وعقوبتها تصل للسجن المشدد مدة قد تصل إلى عشر سنوات، مؤكدا أن العقوبة مغلظة نظرا لجسامة الجريمة، وما يترتب عليها من آثار ضارة بالمجتمع كله والمساس بأمنه واستقراره.

مخالفة القانون

وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني أنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.

توكيلات مزورة

وأكد أنه تم ضبط 8 أشخاص أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للاتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.