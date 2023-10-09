نفاد تذاكر حفل تامر عاشور في الكويت

أعلن الفنان تامر عاشور عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفله الغنائي المقرر له 13 أكتوبر، ضمن مهرجان ليلة العمر الذي يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية.

حفل تامر عاشور في الإسكندرية

وأحيا مؤخرا تامرعاشور حفلا غنائيا ناجحا في الإسكندرية رفع شعار كامل العدد، وقال عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «كنت مبسوط جدا معاكم امبارح في حفل تخرج طلاب جامعة فاروس بإسكندرية.. مبروك لكل الخريجين وربنا معاكم في اللي جاي إن شاء الله».

مشاركة تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

وأعلن مهرجان الموسيقى العربية، مشاركة الفنان تامر عاشور في فعاليات الدورة الجديدة.