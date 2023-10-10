تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور الليلة.. أغنية رومانسية هدية للعروس

يحتفل الفنان تامر عاشور، بزفافه على المذيعة نانسي نور، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

عقد القران قبل بدء حفل الزفاف بنصف ساعة

وقالت مصادر مقربة من تامر عاشور، لـ«الوطن»، إنّ الحفل سيبدأ عقب الساعة الخامسة مساءً، فيما ستشهد النصف الساعة الأولى مراسم عقد القران، قبل أنّ يبدأ حفل الزفاف، ومشاركة الأهل والأصدقاء الفرحة، ومن المفترض أنّ يشدو «تامر» بأغنية رومانسية، هدية لزوجته.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط

ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي، حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أنّ تكون تلك «الفرحة» مقتصرة على المُقربين فقط، لاسيما وأنهما يُفضلان أنّ تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.

يُذكر أنَّ تامر عاشور، قدم مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر إنستجرام: «امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة».