رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس: تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار لم تهدأ

كتب:

أحمد شوقي
09:07 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن صافرات الإنذار لم تسكت في تل أبيب، تحت وطأة الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، التي وصلت لجنوب تل أبيب ومناطق أبعد منها، وسمع دوي انفجارات في المستوطنات.

قصف صاروخي على تل أبيب

أضافت خلال إفادتها على الهواء، أن القصف الصاروخي على تل أبيب، أصاب إحدى البنايات إصابة مباشرة، بينما منذ الصباح الباكر يخيم الهدوء على مدينة القدس المحتلة، ولم تدوي صافرات الإنذار، بينما سمعت بعض الانفجارات.

بنك الأهداف الإسرائيلي

وتابعت أن بنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزة، هو الأطفال والنساء والمسنين، وهناك تقارير تحدثت عن قصف غزة بالقنابل الفسفورية، وفي المقابل أمهلت كتائب القسام سكان مستوطنة عسقلان حتى الخامسة قبل قصفها برشقة صاروخية.

اقرأ المزيد:

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849.. و4360 مصابا

الغارات الإسرائيلية تجبر «أونروا» على إخلاء مقرها في قطاع غزة

«الصحة العالمية»: نفاد الإمدادات الطبية من قطاع غزة

«أونروا»: لجوء أكثر من 180 ألف فلسطيني إلى مدارسنا في قطاع غزة