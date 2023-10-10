مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس: تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار لم تهدأ

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن صافرات الإنذار لم تسكت في تل أبيب، تحت وطأة الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، التي وصلت لجنوب تل أبيب ومناطق أبعد منها، وسمع دوي انفجارات في المستوطنات.

قصف صاروخي على تل أبيب

أضافت خلال إفادتها على الهواء، أن القصف الصاروخي على تل أبيب، أصاب إحدى البنايات إصابة مباشرة، بينما منذ الصباح الباكر يخيم الهدوء على مدينة القدس المحتلة، ولم تدوي صافرات الإنذار، بينما سمعت بعض الانفجارات.

بنك الأهداف الإسرائيلي

وتابعت أن بنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزة، هو الأطفال والنساء والمسنين، وهناك تقارير تحدثت عن قصف غزة بالقنابل الفسفورية، وفي المقابل أمهلت كتائب القسام سكان مستوطنة عسقلان حتى الخامسة قبل قصفها برشقة صاروخية.