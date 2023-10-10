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ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849.. و4360 مصابا

كتب:

منى السعيد
06:07 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
آثار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

آثار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بارتفاع عدد شهداء قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 849 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين والجرحى لنحو 4360 شخصًا.

أضافت الوكالة، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة العدوان على قطاع غزة 830 شهيدًا، و4250 مصابًا.

وأوضحت أن عدد الشهداء في الضفة الغربية 19 شهيدًا، و110 جرحى.

ويتعرض قطاع غزة والضفة الغربية لغارات جوية من قوات الاحتلال تستهدف منازل ومؤسسات وتجمعات المدنيين.

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