الغارات الإسرائيلية تجبر «أونروا» على إخلاء مقرها في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بإخلاء مقر أونروا في غزة وإيقاف العمل به بشكل كامل.

وأعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، اليوم، إخلاء مقر المفوض العام لوكالة الغوث في غزة، وإيقاف العمل فيه بشكل كامل، بعد تضرره بشكل كبير بفعل عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح «أبو حسنة»، أنّ أضرارا جسيمة لحقت بالمقر الرئيسي لـ«أونروا»، بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية على عديد المناطق في مدينة غزة، التي ألحقت دمارا كاملا في الممتلكات.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في وقت سابق اليوم، أنّ أكثر من 180 ألف فلسطيني لجأوا إلى مدارسها في قطاع غزة، منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية «السيوف الحديدية»، ردًا على هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات المحيطة بالقطاع، السبت الماضي.