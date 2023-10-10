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وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال يرتكب إرهابا منظما

كتب:

أحمد شوقي
07:00 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال حسب معايير القانون الدولي، وأناشد مجلس الأمن بالانعقاد فورًا لمطالبة سلطة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.

جرائم ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لا تحترم الاتفافيات الدولية وترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تجيز معاقبة مرتكبيها.

ووصف الوزير الفلسطيني، أنّ ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ينبغي النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية، وما تنفذه إسرائيل من اعتداءات عبارة عن إرهاب منظم.

القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه

وأكد أنّ القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، وإسرائيل دولة محتل لا يمكن لها أن تعلن الحرب على إقليم محتل.

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