تامر عاشور يهدي نانسي نور أغنية «خليني في حضنك» بحفل زفافهما

يقام حاليا حفل زفاف الفنان تامر عاشور، والإعلامية نانسي نور، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

تامر عاشور يهدى زوجته أغنية خاصة

وحرص تامر عاشور على إهداء نانسي نور، أغنية خليني في حضنك، بحفل زفافهما وسط حضور كبير.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركة تامر عاشور فرحته بحفل زفافه، أبرزهم أوس أوس، ومصطفى حجاح وهاني ومحروس، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان رامي جمال.

ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ تكون تلك «الفرحة» مقتصرة على المُقربين فقط، لاسيما وأنهما يُفضلان أنّ تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.