جامعة مطروح تنظم ندوة عن فضل الشهادة وانتصارات أكتوبر

نظمت جامعة مطروح، أمس الثلاثاء، ندوة حول «فضل الشهادة» وانتصارات أكتوبر المجيد، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية أوقاف مطروح، والمستشار العسكري لمحافظة مطروح، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

المثابرة والتخطيط سبب الانتصار في حرب أكتوبر

ورحب رئيس جامعة مطروح بالحضور بالمقر الجديد بجامعة مطروح، مهنئًا الجميع بنصر حرب أكتوبر المجيد، وقال إن الندوة تناولت فضل الشهادة ودور القوات المسلحة الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن النصر ليس حرب ولكن لابد أيضًا من المثابرة والتخطيط والانتصار للذات والقيم حتى نعبر من نجاح إلى نجاح، مؤكدًا أن روح أكتوبر تعيش بداخل كل المصريين ونستلهم منها أسمى المعاني والدروس.

«الأمل والعزيمة» من حرب أكتوبر

ودعا رئيس جامعة مطروح إلى ضرورة أن نمعن النظر في تلك الحرب التي تُدّرس في الأكاديميات العسكرية بالعالم، وقدمت درسًا متميزًا متكامل العناصر لهذا النصر العظيم.

وتابع، النجار، ما أظهر صلابة الجيش المصري العظيم الذي بذل كل غالٍ ونفيس، وأن الإعمار الذي تشهده البلاد لم يكن إلا بسواعد هذا الجيش الفتيّ الأبيّ، وأن نعيش نصر أكتوبر ونتعلم من دروسه وأن نستلهم منه الأمل والعزيمة، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي تكون نتيجته دومًا النجاح، فلا نصر مع التكاسل والتراخي، داعيًا الجميع للسعي والأخذ بالأسباب من أجل تحقيق النجاح، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لكل من شارك بالحرب، والتوجه إلى التنمية المستدامة من أجل تحقيق نهضة شاملة بالبلاد.

السادس من أكتوبر هو ثمرة تصميم وإصرار شعب

من جانبه، قال الدكتور محمود عباس نائب رئيس جامعة مطروح، نحتفل بذكرى مرور 50 عامًا على حرب استرداد العزة والكرامة، حيث رُدت الروح إلى الجسد بعد معاناة لمدة ست سنوات، مضيفًا أن يوم السادس من أكتوبر هو ثمرة تصميم شعب وإصراره على الحياة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع فضله ورحمته.

فضل الشهادة في سبيل الله

في السياق ذاته، أشاد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، بجهود الدولة في إنشاء المشروعات القومية العملاقة، مضيفًا أنه لولا حرب أكتوبر ما استطعنا أن نقوم بكل تلك الجهود في البناء والتعمير، فحرب أكتوبر لها العديد من الثمار منها: استرداد الكرامة والحفاظ على الأرض والعرض، وهي إلى ذلك فتحت الباب للتنمية والاستقرار، وتناول عبد البصير فضل الشهادة والمكانة العظيمة للشهيد، مضيفًا إن الشهادة في سبيل الله درجة عالية لا يهبها الله إلا لمن يستحقُها.