بالرسومات و«الكومكس».. أطفال مجلة سمير يحتفون بانتصارات حرب أكتوبر

تظل مجلة سمير شاهدة على تاريخ هذه الأمة بعد انطلاقها عقب العدوان الثلاثي على مصر، لتسرد رسومها على مر أعدادها المسلسلة واقع وتاريخ مصر الحديث والمعاصر، ومن بينها مرارة النكسة ونفحات الأمل والاستعداد للنصر خلال فترة حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد الذي كتب تاريخ جديد لازال يروي تفاصيل بطولاته وملاحمه الوطنية وحتى الآن.

انتصارات أكتوبر على صفحات مجلة سمير

وقالت الدكتور شهيرة خليل رئيسة تحرير مجلة سمير العريقة، إن انتصارات أكتوبر تُسطر على على صفحات سمير كل عام بعدد خاص يصدر بالتزامن مع الاحتفالات، ويتضمن محتوى مصنوع من الأطفال أنفسهم يرسلونها إلى المجلة إضافة إلى مشاركتهم بالرسوم من خلال الورشة الفنية الخاصة بانتصارات أكتوبر.

ويحتوي العدد الخاص بنصر 6 أكتوبر «كوميكس» باللغة العربية وقصص يكتبها كبار الكتاب، إضافة لمشاركة الدكتور مدحت حسن أحد أهم المؤرخين العسكريين لسرد قصص بطولات أكتوبر بصورة موثقة، وتزين العدد رسومات من رشة الفنانين بالمجلة، كما تضمن العدد هذا العام لأول مرة قصيدة رائعة عن نصر أكتوبر لأصغر شاعر يدعى ساجد عبد الفتاح عمره 14 عامًا ترشح للحصول على جائزة بمسابقة المبدع الصغير، وفقًا لحديث الدكتورة شهيرة خليل لـ«الوطن»، مؤكدة حرصها على كتابة مقدمة عدد أكتوبر الخاص باعتباره العدد الذي تحبه وتسعد بصدوره كثيرًا.

مشاركة وتفاعل من الأطفال في عدد 6 أكتوبر

مشاركة الأطفال وتفاعلهم مع الحدث لمواكبة التطورات التي لحقت بأدب الطفل وانتقال الصحافة من عصر الصحافة المكتوبة الى الصحافة التلفزيونية هو دستور مجلة سمير خلال تغطيته لاحتفالات نصر أكتوبر سنويًا، وهو ما دفع مجلة سمير تنظيم العديد من الرحلات الميدانية للأطفال لإضطلاعهم على بطولات النصر من أرض المعركة التي لا تزال تنعم بأجواء النصر.

رحلات ميدانية

الرحلات الميدانية جزء من نهج مؤسسة مجلة سمير تبلور في رحلة افتتاح قناة السويس الجديدة، بعد أن نظمت المجلة رحلة ضمت كبار الصحفيين والكتاب وتم توزيع أعداد من المجلة على الأطفال هناك وتعريفهم بها كما تم ربط الحدث بالمجلة، ويتم التخطيط لتعميم التجربة وتكرارها، بحسب رئيس تحرير سمير، لافتة إلى مشاركة الأطفال أيضًا ببعض أعمال تنمية المجتمع منها مشاركتهم بتجميل شارع مؤسسة دار الهلال بدهان الحوائط والأرضيات والأشجار المحيطة بالمؤسسة.

وعن تأسيس المجلة تروي رئيسة تحريرها أن صدور العدد الأول كان عام 1956، لتغطي كتابات كبار الكتاب وريشات الرسامين بمختلف الفنون الصحفية من قصص مصورة ورسوم وموضوعات وتحقيقات أحداث قصص سمير النكسة وما أعقبها من أحداث سياسية ووطنية مرورًا بلحظات النصر وحتى الأحداث الراهنة، واصفة فترة انتصارات أكتوبر وما سبقها منن أحداث بالفترة الغنية.

ورشة فنية عمرها 20 عامًا أضيفت إلى سجل مجهودات مجلة سمير الحثيثة لغرس القيم الوطنية وزيادة وعيهم ببطولات نصر أكتوبر، خاصة مع طغيان قيمة الصورة بالنسبة للكتابة بالعصر الراهن إضافة لحث الأطفال على كتابة أبحاث عن بطولات ما بعد النكسة حرب الإستزاف وانتصارات أكتوبر وقصص أبطالها بحسب ما أكدت الدكتورة شهيرة خليل التي تولت منصبها برئاسة تحرير سمير 2002.

«رأس العش» أبرز معارك حرب الاستنزاف وبطولات مقاومة أهالي الإسماعيلية وأهالي السويس، وعدد خاص عن بطولات أهالي بورسعيد، كانت أبرز موضوعات الأطفال التي سطروها على صفحات مجلة سمير لتوثيق انتصارات أكتوبر، وفقًا لرئيسة تحرير سمير.

وأشار إلى عمل متميز آخر للمجلة بـ«كوميكس» رائع عن تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي فى صورة رائعة تباهي الصورة الجمالية التي خرج بها فيلم طريق إلى إيلات، موضحة: «من البطولات المهمة ايلي اتجسد فيها ببراعة بطولة الضفادع البشرية المصرية وطلعنا قصص محدش كان يعرف عنها كتير وحبينا الأطفال يعرفوها وكان انفراد للمجلة».