الطالب ياسين أحمد يفوز ببطولة الإسكندرية للسباحة الحرة بالزعانف.. «قدوة لزملائه»

فاز الطالب ياسين أحمد محمد رمضان، الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات، ببطولة الإسكندرية للسباحة الحرة بالزعانف ومونو، وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

واحتفلت بفوز الطالب إدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية وإدارة مدرسة زيد بن حارثة، كما تفعل دائماً مع أبنائها المتميزين رياضيا كتشجيع للطالب وليكون حافزا لزملائه بالمدرسة حتى ترتفع أعداد المتفوقين فى مختلف المجالات.

نشجع أولادنا لاستمرار تفوقهم

قال بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الإدارة تسعى دائماً لتكريم الأبطال من أبناء مدارس الإدارة لتشجيعهم وحثهم على الاستمرار في طريق البطولات والتفوق الرياضي أو في أي نشاط آخر وليكون الطالب الفائز ببطولة قدوة لزملائه ليحاول غيره تقليده ليصل إلى منصة التتويج وهذا يفيد العملية التعليمية في خلق جو من التنافس الشريف بين طلبة المدارس وتسعى دائماً إدارة التعليم الذكي وإدارة الخدمات التربوية بالاهتمام برفع وتنمية مواهب الطلاب في مختلف المجالات

ويضيف تامر زكريا وكيل مجمع زيد بن حارثة الرسمية لغات أن تكريم الطالب ياسين أحمد فى بداية العام الدراسي الجديد مع حصوله على بطولة الإسكندرية للسباحة سيعطى دفعة قوية لزملائه بالسعى للحصول على بطولات ليتم تكريمهم.

وأضافت نادية روبيل مدير مجمع مدرسة زيد بن حارثة إن تشجيع الموهوبين والأبطال من أبنائنا الطلبة هدفه الرئيسى خلق جيل متميز يسعى للأفضل فى محاولة لتحسين أداء الطلاب دراسياً وعملياً وعلمياً لأن وطننا في حاجة إلى مزيد من المتميزين.