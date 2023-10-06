«شباب الإسكندرية» تنظم ورشة تعليم «الكروشيه» بمركز شباب سموحة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورشة تعليم «الكروشيه» بمركز شباب سموحة، شارك فيها 20 من عضوات نادي «الفتاة والمرأة» بالمركز.

دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، لـ«الوطن»، إن المديرية قامت بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب، والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة في الإسكندرية وتمكينها اقتصاديًا، عبر إتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل وإكسابها مهارات جديدة.

وأشارت «الشريف»، إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا، لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم المرأة وحقوقها في العمل، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومنها تدريب المرأة على الأعمال اليدوية ومنتجات الصناعة اليدوية لمساعدتها في تحقيق هذه الأهداف.