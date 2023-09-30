«تعليم الإسكندرية»: انطلاق الدراسة في 235 مدرسة بنظام الفترتين

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، انتظام الدراسة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 235 مدرسة، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة صباح غد الأحد الأول من أكتوبر، حيث ينتظم مليون و446 ألفا و609 طلاب في دراستهم بـ2805 مدارس بجميع المراحل التعليمية.

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات صحفية على هامش تفقده اليوم انتظام الدراسة ببعض المدارس، والتي استهلها بمتابعة مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات بإدارة وسط ومدرسة محرم بك الإعدادية بنين، أنه جرى تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات وتقسيط المصروفات.

تعليمات العام الدراسي الجديد في الإسكندرية

وأكد تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات، مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا.

جهود الدولة في مدارس الإسكندرية

وفي سياق متصل شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدا تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.