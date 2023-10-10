حملات رقابية لـ«التموين وحماية المستهلك» لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

قالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إنَّ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وجه كل المديريات، على مستوى المحافظات، بتنسيق حملات تموينية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك؛ للتفتيش المفاجئ على السلاسل التجارية، بداية من السبت المقبل.

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الأسواق ستشهد خلال الفترة المقبلة، واعتباراً من يوم السبت المقبل، حملات مكثفة من «التموين» للرقابة على تطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية فى الأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية وتشمل: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».

ونوهت المصادر بالتعاون مع مباحث التموين من وزارة الداخلية، وحملات جهاز حماية المستهلك على مستوى أفرعه فى المحافظات، من أجل ضبط الأسواق وتطبيق القرار.

من جانبها، قالت مصادر فى جهاز حماية المستهلك إن سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز ستنتشر بشكل مكثف فى الأسواق بداية من السبت المقبل؛ للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية لضبط المتلاعبين من التجار بشأن أسعار السلع الغذائية المخفضة بقرار من الحكومة.

وأوضحت المصادر أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أى واقعة تلاعب بأسعار السلع المخفضة، سيجرى على الفور تحرير محضر بها فى قسم الشرطة، الذى يتولى اتخاذ الإجراء القانونى تجاه التاجر المضبوط بتلاعب بسعر المنتجات.

وأكدت المصادر أن الحملات الرقابية من الجهاز ستراقب كل إعلان وكتابة السعر على السلعة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «سيجرى تحرير محضر عدم إعلان السعر ضد أى تاجر»، مشيرة إلى أنه وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب بالأسعار تبدأ بغرامة مالية من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.