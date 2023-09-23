وظائف صوامع وزارة التموين متاحة بـ10 محافظات.. إليك التفاصيل

أتاحت الشركة القابضة للصوامع والتخزين على صفحتها الرسمية، فتح باب التقديم للعمل في صوامع الشركة، بعقد مؤقت ونظام المكافأة الشاملة، وذلك لسد حاجة العمل حال الاحتياج بعدد من المحافظات، إذ حرصت الشركة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة، ويكون مصدر دخل شهري ثابت لهم، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» شروط ووظائف صوامع وزارة التموين في 10 محافظات.

وحددت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، الوظائف الخالية والمحافظات المطلوبة بها بالتفصيل، وكيفية التقديم، كالتالي:-

وظائف صوامع وزارة التموين

- مهندس كهربائي، ويكون حاصلا على بكالوريوس هندسة كهربائية، وخريج جامعة حكومية، بتقدير عام جيد جدًا.

- مهندس ميكانيكا، يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا خريج جامعة حكومية، بتقدير عام جيد جدا.

- فني ميكانيكا، ويكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا.

- فني كهرباء، يكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم كهرباء.

- أخصائي زراعي، يكون حاصل على بكالوريوس زراعة.

- وزان، يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ومعه رخصة وزن سارية.

- فني زراعي، يكون حاصلا على دبلوم زراعي.

- أمين عهدة قمح، يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ويفضل أن يكون دبلوم زراعي.

المحافظات المطلوب بها الوظائف

- محافظة الدقهلية.

- محافظة القليوبية.

- محافظة الشرقية.

- كفر الشيخ.

- محافظة المنوفية.

- محافظة البحيرة.

- محافظة مرسى مطروح.

- محافظة الإسماعيلية.

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة السويس.

الشروط المطلوبة لوظائف صوامع وزارة التموين

- يكون المتقدم وظائف صوامع وزارة التموين لا يزيد على 30 عامًا في 1 يناير 2024.

- يكون المتقدم للوظائف من أبناء المحافظات المذكورة فقط.

- يجتاز المتقدم الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

التقديم للوظائف صوامع وزارة التموين

يمكنك للراغب في التقديم على وظائف الشركة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها www.ehcss.com، ويستمر التقديم للوظائف حتى 15 أكتوبر المقبل.