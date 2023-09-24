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وزارة التموين تؤكد استمرار استبدال نقاط الخبز بسلع مدعمة: طوال أيام الشهر

كتب:

وفاء الصعيدي
01:56 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
صرف العيش ببطاقة التموين

صرف العيش ببطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استبدال نقاط الخبز، لجميع أصحاب البطاقات التموينية، في صورة سلع تموينية مدعمة والمتوافرة لدى منافذ بقالي التموين، نافية ما أثير على بعض المواقع بشأن إلغاء ذلك.

وزارة التموين تؤكد استمرار استبدال نقاط الخبز

وأشارت وزارة التموين، إلى عدم صحة ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، موضحة أنه لا يوجد أي قرار بشأن إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

ضوابط استبدال نقاط الخبز

ونوهت وزارة التموين، على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية كالتالي:

- يتم صرف سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي.

- يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها.

منظومة دعم الخبز

ويُتسحق الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرف كل مواطن منهم عدد 5 أرغفة يوميا، وذلك من خلال 23 مليون بطاقة تموينية، ويتم صرف الخبز من خلال مركزية بطاقات التموين في المحافظة الصادر منها البطاقة فقط.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.