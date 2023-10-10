«مستقبل وطن»: سنطلق حملة للحشد والمشاركة في عملية الاقتراع «حوار»

كشف النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق مع حملته الانتخابية، مؤكداً تدشين حملة لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع، وحشد المواطنين وحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية للخروج بمشهد انتخابى يليق بحجم مصر وجمهوريتها الجديدة.

وأضاف النائب عصام هلال، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ الأحزاب السياسية المؤيدة للسيسى بمثابة روافد لحملته الانتخابية، ومن هنا تأتى أهمية اللقاءات مع الأحزاب السياسية التى عقدتها الحملة برئاسة المستشار محمود فوزى، للوقوف على الخطط الحزبية الداعمة للمرشح الرئاسى خلال الفترة المقبلة.

كيف ترى دعوة حملة المرشح الرئاسى السيسى للأحزاب للتشاور حول الخطة المقبلة؟

- دعوة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الأحزاب للتشاور حول الخطة المقبلة، تعد خطوة إيجابية وتعكس منهجية وإطار عمل الحملة خلال الفترة المقبلة، فالرئيس يلقى تأييداً شعبياً كبيراً بالإضافة إلى التأييد السياسى من الأحزاب، وبالتالى فإن الأخيرة تمثل أحد روافد حملته الانتخابية، ومن هنا تأتى أهمية اللقاءات مع الأحزاب السياسية التى بدأتها الحملة برئاسة المستشار محمود فوزى، لوضع إطار عام للتحرك والتشاور المستمر وعدم الانفراد بالقرار.

المشاركة الشعبية أهم من حملات الدعاية وإنجازات الرئيس واقع ملموس على الأرض لكل مصرى

ما خطة الحزب للفترة المقبلة بعد لقاء حملة السيسى؟

- حرص حزب مستقبل وطن على دعم الدولة منذ تأسيسه، ونرى أن دعمنا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يأتى فى إطار تأييدنا ودعمنا للدولة، ولنا نشاط مستمر كحزب أغلبية وحزب يمتلك تنظيماً سياسياً كبيراً فى مختلف أنحاء الجمهورية، وحركتنا مستمرة، ففى الفترة السابقة كان هناك تحرك فى إطار العمل التنظيمى ونقلنا نبض الشارع المصرى ورغبته فى ترشح السيسى مرة أخرى، وبدأنا جمع التأييدات من المواطنين والتزكيات من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، وتم تسليمها للحملة الانتخابية، وعلى الرغم من علم الجميع بأن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قدم أوراق ترشحه، فإنه لا يزال تحرير التوكيلات مستمراً ونواصل جمعها من كل مؤيدى السيسى. وخلال الفترة المقبلة ستكون تحركاتنا ضمن تحركات الحملة، ونعمل مع الجميع وهدفنا هو دعم الدولة المصرية، وأن نخرج بمشهد انتخابى يليق بالجمهورية الجديدة، ونوصل رسالة للعالم عن تلاحم الدولة المصرية وإدراك المواطنين للتحديات التى تواجهها، وأهمية هذا الاستحقاق الانتخابى، فكما حرصنا على نقل نبض الشارع وجمع التأييدات والتزكيات، سنبدأ عملية الدعاية الانتخابية فى جميع المحافظات، رغم أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لا يحتاج إلى دعاية فإنجازاته ملموسة فى جميع المحافظات، فالأهم من الدعاية هو المشاركة فى الانتخابات.

كيف ترى وعى المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة والإنجازات التى تحققت؟

- الكل يعرف التحديات التى تواجه الدولة، وهنا نستهدف دعوة الجميع للمشاركة فى الانتخابات والتصويت للسيسى، فالإنجازات التى تحققت على مدار تسع سنوات مضت تسهل تنظيم عمل الحزب خلال الفترة المقبلة وتسهل دعوة الناخبين للانتخابات، لأنها مرئية وملموسة لدى جميع المواطنين، وخلال الفترة المقبلة سنعمل على تنظيم المواطنين والحشد والوصول إلى المقار الانتخابية بسهولة ويسر ومساعدتهم فى التصويت بحرية.

كيف ترى حصول «السيسى» على أعلى تأييدات من الشباب والمرأة؟

- المرأة دورها مهم فى الفترة المقبلة وهى واعية بالمكتسبات التى تحققت، وكان لها دور فعال فى مختلف الأنشطة، وهى أكثر فئات المجتمع المدركة لحجم التحديات التى تواجه الدولة، واهتمام الرئيس غير عادى بالمرأة وكذلك الشباب لأنهم يعيشون عصرهم الذهبى، وقبل ذلك كانت هناك محاولات لتمكين الشباب لكنها فشلت، والآن نحن أمام تجارب ناجحة للغاية على المستوى السياسى فى تمكين الشباب: «منهم نواب محافظين ومساعدو وزراء».

ماذا عن استغلال ملف حقوق الإنسان ضد مصر؟

- أوجه رسالة للشعب المصرى بأن يلتزموا الصدق، وشعبنا لن يسمح بأى تدخل أجنبى فى شأنه الداخلى، وكل المحاولات التى تواجه مصر يدركها الشعب جيداً وسيتصدى لها، فالدولة تعمل على حقوق الإنسان بمفهوم أهم وأشمل وأعم، فحقوق الإنسان لا تقتصر على الرأى وإنما تشمل الحق فى الملبس والمسكن والحياة الكريمة وهو ما تحقق على الأرض.

ما مستقبل الحياة السياسية حال فوز «السيسى»؟

- المقدمات تدل على النتائج وما شهدناه خلال الفترة الماضية من انفراجة كبيرة فى الحياة السياسية التى خلقها الحوار الوطنى، وحرص المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على تنفيذ المخرجات وفقاً لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، كل هذه المقدمات مؤشر لحياة سياسية مليئة بالحيوية، فالحوار الوطنى خلق حالة سياسية فريدة وساعد على نمو الأحزاب السياسية وتحقيق حراك سياسى كبير للغاية، كما أن خطاب الرئيس السيسى بعد «مؤتمر حكاية وطن» الذى أشار خلاله إلى دعم الأحزاب والتنوع السياسى، كلها مقدمات تنم عن حياة سياسية ناهضة دفعت خلالها الأحزاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية، وحرصت أخرى على دعم «السيسى» بما يؤشر إلى مستقبل جيد للحياة الحزبية والسياسية.

كيف ترد على حملات التشكيك فى العملية الانتخابية؟

- لا نحتاج للرد على حملات التشكيك فى العملية الانتخابية، لأن الواقع يكفى للرد، فلدينا هيئة وطنية حريصة على إجراء انتخابات حرة نزيهة، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أن تدشين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وحرصها على التنسيق والتشاور مع الأحزاب الأخرى يؤكد حيادية الانتخابات ونزاهتها.

مواصفات رئيس مصر الجديد

مصر صاحبة موقع جغرافى مميز وتاريخ عظيم، وتمثل رقماً مهماً فى خريطة العالم السياسية والجغرافية، ورئيس مصر لا يجب أن يكون شخصاً عادياً، ولا بد أن يكون بحجم الدولة وله تاريخ ورؤية وله تضحيات قدمها أيضاً، وكل هذه الصفات متوفرة فى المرشح عبدالفتاح السيسى فله تاريخ من العمل والإنجاز، وتاريخ فى التضحيات، وله رؤية للدولة المصرية، واستطاع نقلها إلى عهد الجمهورية الجديدة.