«مستقبل وطن» ينظم حشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالدقهلية

نظم «مستقبل وطن» بالدقهلية حشدا أمام المكتب العقاري في مدينة المنصورة لتحرير توكيلات تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للترشح للرئاسة فترة جديدة، ودعمه ومساندته وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وقال عصام رشاد، أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إننا جئنا لتأييد وترشيح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهناك إقبال كبير وغير عادي لدعم السيسي في إطار ديمقراطي وعادل، مؤكدا أن المكتب العقاري مفتوح لجميع الإخوة المرشحين الآخرين، وهناك منافسة شريفة بين المرشحين لم نشهدها قط في مصر الأعوام الماضية إلا في عهد السيسي، ولا توجد أي معوقات، كما أن هناك إجراءات وتسهيلات في تحرير التوكيلات لكل المرشحين وندعم القائد العظيم عبد الفتاح السيسي.

«مستقبل وطن» والانتخابات

وتابع أمين شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أننا نؤيد وندعم السيسي في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يوجد أي إعاقة والجميع قادم عن حب وقناعة لدعم الرئيس، وشريحة كبيرة من المواطنين يدعمون السيسي لأنهم يرون فيه الشخص المناسب لقيادة دولة كبيرة وعظيمة مثل مصر.

وتابع محمد حماد، أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن بالدقهلية في شرق المنصورة، أن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وقام بعمل العديد من الإنجازات والمجهودات التي لا يمكن إنكارها أبدًا وأبرزها حملة 100 مليون صحة بجانب المشروع الكبير والضخم مبادرة حياة كريمة، حيث طور من خلالها القرى والنجوع والأرياف ووصل للمواطن الريفي البسيط، وذلل لهم كل العقبات والسيسي قادر في جعل مصر من الدول المتقدمة.

إقبال كبير بدون أي ضغط أو توجيهات لدعم السيسي

وواصل أمين الشؤون القانونية بالدقهلية، أن دور الحزب يكمن في بجمع التوكيلات لتأييد الرئيس السيسي وهناك إقبال كبير دون أي ضغط أو توجيهات، كما أن الهدف هو التسهيل على المواطنين الذين يرغبون في دعمه وتأييده بكل شفافية وعدالة ونعمل على مدار اليوم، وسوف تنتهي هذه الفترة يوم السبت القادم بتاريخ 14 الشهر الجاري 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف الدكتور عبدالقادر البدوي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالدقهلية شرق المنصورة، أن الحزب مستمر في دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وبجانب ذلك بأن مصر تشهد أياما تاريخية عظيمة، وهو أن هناك عرسا ديمقراطيا كل مواطن يدعم المرشح الذي يريده دون أي ضغوطات أو معوقات وهناك تسهيلات كبيرة من قبل رجال الأمن الذين يسهرون على راحتنا الحزب كله بقياداته وأعضائه يدعمون السيسي قلبا وقالبا.