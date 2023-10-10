مستقبل وطن: تحرير أنصار مرشح رئاسي محتمل توكيلات مزورة يخل بالأمن العام

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للرئاسة تخالف الدستور والقانون، متابعا: «هذه الممارسات تُخل بالأمن العام، وتُعد مخالفة للدستور والقانون ولا بد من اتخاذ أساليب رادعة لمنع تكرار هذه الممارسات».

الشعب يرفض عودة أنصار الإرهابية للمشهد السياسى

وأوضح عبد اللطيف، أن الانتخابات الرئاسية ذلك الاستحقاق الرئاسي يسير بخطوات ثابتة وهناك شفافية كبيرة ونزاهة من قبل كافة عناصر المنظومة بداية من الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير الاستحقاق بمزيد من النزاهة والشفافية، وسبق وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وعلى الرغم من ذلك هناك من يمارس انتهاكات وأفعال يعاقب عليها القانون».

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بدور رجال الشرطة ويقظتهم على مواجهة هذه الأفعال والتي تمثل مخالفة واضحة للقانون، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية أعلنت عن الطرق القانونية المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومن الضروري أن يلتزم بها جميع المرشحين، وأن عمل التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات سابقا، ومن ثم تحرير توكيلات من قبل أنصار أحد أحد المرشحين المحتملين ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري يمثل خروجا واضحا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الأفعال ومعاقبة المتهمين في هذا الأمر، وهذا منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن الشعب المصري يرفض عودة أيا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي مرة أخرى، تلك الجماعة الإرهابية التي استغلت من الدين وسيلة للوصول لأهدافهم الخبيثة، ومن ثم الشعب المصري لفظ هذه الجماعة الإرهابية نهائيا.