«الحياة اليوم» يرصد احتفالية تتويج مصر بلقب أول دولة خالية من فيروس سي في العالم

استعرض برنامج الحياة اليوم، احتفالية مصر بلقب أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي، بعد خلوها من فيروس سي أسفل سفح الأهرامات، ووصولها إلى المستوى الذهبي، بعد الكشف على 87% من المصريين المصابين، وتقديم لهم العلاج لـ93% منهم، من خلال الحملة الصحية الرئاسية 100 مليون صحة.

مصر حققت رؤية سياسية واضحة في ملف الصحة

على هامش الفعالية قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر تجربتها حققت برؤية سياسية واضحة في ملف الصحة، مثل ما قاله الرئيس السيسي خلال الاحتفالية.

تمكنت في 2016 من تصنيع العقار المحلي بكفاءة

فيما قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «طريق طويل بدأ بمجهودات اللجنة القومية للفيروسات الكبدية منذ 2014، حينما تمكنت الدولة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات السياسية، من أن تحصل على أول عقار لعلاج النوع الجيني الرابع فيروس سي، المنتشر لدى المصريين، ثم لم تكتفي بذلك، بل تمكنت في 2016 من تصنيع العقار المحلي بنفس الكفاءة والقدرة».