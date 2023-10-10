عضو أمناء «الشباب المصري»: خلو مصر من فيروس سي «إنجاز» يحسب للرئيس السيسي

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، إن حصول مصر كأول دولة في العالم على شهادة المعيار الذهبي لخلوها من فيروس سي نتيجة الرؤية السياسية الواضحة، والعمل الجاد الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في بيان صحفي أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر المعيار الذهبي للقضاء على فيروس سي، لتبنيها برنامج متكامل يترصد للوباء والمسح والعلاج.

خلو مصر من فيروس سي

وأشار إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قدم شهادة موقعة بناء على توصيات بعد تقييم خبراء محايدين على مستوى الإقليم وخبراء على مستوى الدولي للعمل المضني الذي قامت بها مصر من خلال «100 مليون صحة»، والتي بدأت عام 2018 ما يدعوا إلى الفخر، ويضاف إلى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي

واحتفلت وزارة الصحة والسكان بمنطقة الأهرامات بتتويج مصر بلقب «أول دولة فى العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي»، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والافريقية ورؤساء هيئات التأمين الصحى الشامل والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.