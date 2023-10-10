حزب الجيل: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور إسلام عامر رئيس لجنة الصحة بحزب الجيل الديمقراطي، وعميد كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج، إن مصر بالأمس، حصلت على شهادة المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية، وسلمها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر قدمت للعالم نموذجًا يُحتذى به

أوضح رئيس لجنة الصحة بحزب الجيل الديمقراطي في بيان، أن المَسيرة التي قطعتها مصر، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم، إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات، مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف.

وتابع أن مصر قدمت للعالم نموذجًا يُحتذى به، فيما يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات، وتوفير الالتزام السياسي على أعلى المستويات، باستخدام هذه الأدوات، للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح، وحريٌّ بنجاح مصر أن يبثَّ في نفوسنا الأمل والحافز، للقضاء على التهاب الكبد C فى كل مكان.

وأكد أن مصر نجحت في الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد C في العالم، إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات من خلال خفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38% في مدة تزيد قليلًا على عَقد من الزمان.

واستكمل: ومنذ أوائل عام 2000، ومصر تعزز برامجها الوطنية في مجالَي الوقاية والعلاج وفي عام 2006، أنشأ البلد اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وهي هيكل إداري معني بالإشراف على الاستجابة الوطنية لالتهاب الكبد، وتوجيهها.