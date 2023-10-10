«تعالوا دوقوا».. «حنان» سفيرة المطبخ المغربي في مهرجان الجبنة

من مهرجان الجبنة المصرى، تحاول الشيف «حنان» نقل ثقافة الطعام المغربى، ليكون نافذة على ثقافة بلدها وتسويقاً لنفسها فى الوقت ذاته، وتقدم فى المهرجان وصفات مغربية معتمدة بشكل أساسى على الجبن، على رأسها «السلطة المغربية».

حصلت حنان يحيى على شهادة البكالوريا العلمية والتقنية، وأيضاً شهادة تجارية من معهد متخصص بالمغرب، وتعرفت على شاب مصرى، كان يزور بلدها، ليقررا الزواج والاستقرار بمصر فى محافظة الجيزة منذ عام، لتستكمل مسيرتها فى العمل بطهى الوصفات المغربية داخل منزلها، وبيعها «أون لاين» للجالية المغربية بمصر، وللمصريين من عشاق المطبخ المغربى.

تواصلت إدارة مهرجان الجبنة المصرى مع الشيف «حنان»، 37 عاماً، لتُقدم وصفات من المطبخ المغربى فى الفعاليات، ولم تكن هذه التجربة الأولى لها، بل سبق وشاركت فى مهرجانات زيت الزيتون والعسل الأبيض: «أول مرة أسمع عن مهرجان الجبنة، وإن شاء الله هاشرف المطبخ المغربى فى مصر».

اعتلت «حنان» منصة المهرجان، وقدمت نبذة بسيطة عن المطبخ المغربى بصفة عامة، وأنواع الجبن المستخدمة بكثرة، لعدد كبير من الزوار، الذين شجعوها بالتصفيق الحار، «عجبتهم قوى وطلبوا رقم تليفونى». تفاجأت «حنان» بعدد من الاتصالات الهاتفية فى اليوم التالى لمشاركتها فى المهرجان، من الزوار الذين حضروا فعالياته، ليطلبوا منها إعداد بعض الوصفات المغربية لهم.