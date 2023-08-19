أخصائية تغذية تحذر من صوص الجبنة: «زيوت نباتية مهدرجة ومضرة بشكل كبير»

حذرت الدكتورة بسمة يسري، المتخصصة فى التغذية العلاجية، مما يقدم في بعض المطاعم من صوصات الجبن، أو ما يعرف بـ«الجبنة السايحة».

ليست جبن إنما يطلق عليها شبيه الجبن

أوضحت الطبيبة البشرية المتخصصة فى التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الفضائية الأولى، أن هذه الأنواع في الأساس ليست جبن، وإنما يطلق عليه شبيه الجبن، مؤكدة أنها مكونة من زيوت نباتية مهدرجة ومستحلبات تصل إلى 80%، وجميعها مضرة بشكل كبير.

الجبن المقدمة في المطاعم عديمة القيمة الفائدة الغذائية

أشارت إلى أن هذه الجبن عديمة القيمة الغذائية، مؤكدة أن الجبن المقدمة في المطاعم عديمة القيمة الفائدة الغذائية، ولا تحتوي على كالسيوم وفيتامين د، الموجود في الجبن الطبيعي، وتحتوي على مواد ضارة، منها فوسفات الصوديوم، ويؤدي استخدامه إلى مشكلات في الكلى، كذلك فوسفات البوتاسيوم، المضر بالقلب والجهاز الهضمي.

أكدت أن هذه المواد في النهاية ليست جبن، مؤكدة أن سعرها رخيص، نتيجة احتوائها على زيوت نباتية، منها زيت النخيل، ما يتسبب في أمراض السمنة والقلب والسكر، واضطرابات الجهازين الهضمي والدوري، وهشاشة العظام، وكل ذلك في حال تناولها بشكل يومي.