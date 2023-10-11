قبل الشتاء.. حلول سحرية تخلصك من الأبراص والحشرات

تعد حشرات الصيف من المشكلات التي تؤرق راحة ربات البيوت أشهرها بق الفراش الذي غزا فرنسا، والبرص الذي يعاني الكثيرون من مشكلة وجوده المستمر، وغيرها من الحشرات التي تستمر حتى بعد الصيف، لذلك هناك مجموعة من الحلول السحرية يعرضها موقع «homelane» البريطاني للتخلص من البرص والحشرات قبل حلول الشتاء.

حلول سحرية للتخلص من البرص والحشرات

حتى تتخلص من حشرات الصيف قبل حلول فصل الشتاء، يمكنك الاعتماد على النعناع لقتل الحشرات والعناكب، فهو عنصر سحري يرفع من جودة الطعام ويحافظ على نظافة مطبخك، أما أوراق وزيوت النعناع فهي رائعة في طرد الحشرات الصغيرة والنمل والعناكب وحتى الفئران، علاوة على ذلك، فهو يجعل رائحة مطبخك رائعة.

احصل على زيت النعناع العطري واخلطه بالماء ورشه حول النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وستلاحظ انخفاضًا كبيرًا في أعداد الحشرات الواردة، ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بأوراق النعناع المسحوقة والمجففة في وعاء ضحل لإبعاد الذباب والبعوض عن مطبخك.

التخلص من البرص

يتطلب التخلص من البرص في شقتك مجهودًا خاصًا، لذا قومي بعمل مجموعة من الخطوات التي تسهل عليك القضاء عليه منها التالي:

-اغلقي أى نقاط دخول محتملة له، وذلك بعد تحديد الأماكن التي يترددون منها على منزلك أو خارجه، ويساعدك على ذلك تتبع فضلاتها والتى تبدو مثل حبيبات سوداء طويلة مع كرات بيضاء فى النهاية، وعادة ما يكون حجم برازها بوصة مع نهايات مدببة أو مستديرة.

-تخلص من الحشرات التي يتغذى عليها البرص

أفضل طريقة للتخلص نهائيًا من الأبراص هى التخلص من مصدر طعامها، مثل العناكب والصراصير والديدان والبعوض، وللقضاء على الحشرات ستحتاج إلى رش طارد الحشرات في المناطق التي تنجذب إليها.

- تربة القهوة للآفات العنيدة

بالنسبة للآفات العنيدة التي تستمر في العودة إلى مطبخك، هناك خدعة قديمة جيدة للتخلص منها، وهي رائحة القهوة التي يمكن أن تطرد الحشرات من مطبخك، فقط ضع بقايا القهوة الطازجة في أماكن حول المطبخ حيث تشك في دخول الآفات، ثم ضعها بالقرب من الأبواب والفتحات لمنع دخول الحشرات من مصدرها، ذلك لأن رائحة القهوة القوية تطرد العديد من أنواع الحشرات المختلفة.

خل التفاح لطرد العث وطرد الذباب

يعيش الذباب في مصارف حوض المطبخ ويزدهر في المناطق الرطبة، وتشكل تهديدًا حقيقيًا في المناخ الاستوائي ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض، بالإضافة إلى الذباب تنجذب الفراشات الصغيرة أو العث إلى أضواء المطبخ وقد تسقط في طعامك، وأفضل طريقة لطردهم هي من خلال خل التفاح.

- فقط املأ زجاجة بالخل، ثم غطيها بغلاف بلاستيكي، ثم اصنع بعض الثقوب في الغطاء البلاستيكي باستخدام دبوس أمان أو عود أسنان، واجعل الثقوب كبيرة بما يكفي حتى تنجذب الحشرات إلى الرائحة، ثم أدخل الزجاجة لتعلق.

- البصل وصودا الخبز للصراصير

تعتبر الصراصير أكبر خطر على أي مطبخ، إذ يمكنهم البقاء على قيد الحياة للإشعاع النووي لفترة أطول من البشر ويُعرفون بأنهم أحد أكثر الكائنات الحية مرونة على وجه الأرض، و من الطبيعي أن يكون من الصعب إزالتها من مطبخك، وللتخلص استخدمي البصل وصودا الخبزكالاتي: قطعي البصل وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من صودا الخبز، ثم ضعي هذا الخليط في زوايا مطبخك، وأعد تطبيقه يوميًا ليلاً للحصول على مطبخ خالٍ من الصراصير على مدار العام.