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بايدن: لا كراهية لليهود أو المسلمين في أمريكا

كتب:

عمرو حسني
10:44 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
بايدن

بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده أرسلت حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف الردع، متابعا: «ندعم إسرائيل على الدوام، ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التي حدثت».

طلب إجراءات عاجلة من الكونجرس لدعم إسرائيل

وتابع بايدن في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم،: «مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أمريكية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر، وسأطلب من الكونجرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل، ولا يوجد مكان للكراهية في أمريكا ضد اليهود أو المسلمين، ولقد عززنا مواقعنا في الشرق الأوسط للردع، كما أن هناك أمريكيون ضمن من احتجزتهم حماس».

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