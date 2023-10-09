خبير يوضح التأثير الإيجابي لوقف المعاملات الأجنبية خارج مصر في البنوك المصرية

قررت البنوك المصرية وقف بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج أي المعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر، وذلك بعد استغلال عدد كبير من العملاء استخدامه بشكل كبير مثل إجراء معاملات شراء للهواتف الذكية والذهب ومنتجات أخرى ما أدى إلى نقص العملة في البلاد.

وأعلن عدد كبير من البنوك بشكل رسمي على وقف المعاملات الأجنبية خارج مصر مثل البنك التجاري المصري CIB، وبنك HSBC، والعربي الإفريقي الدولي، والأهلي المصري، ومصر، ويمكن استخدام البطاقات الخصم الفوري داخل مصر فقط سواء من خلال الشراء أو السحب النقدي.

وقف المعاملات الأجنبية خارج مصر

وذكر وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وقف المعاملات الأجنبيه خارج مصر، سيكون له أثر إيجابي على مصر كونه سيوفر العملة الأجنبية، خاصة أن عدد كبير من المواطنين كانوا يسيئون استخدامه بشكل مبالغ فيه.

صافي الاحتياطات الدولية

ويذكر أن البنك المركزي أعلن منذ أيام ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إذ أنه وصل إلى 34,970.0 مليون دولار أمريكي، في نهاية سبتمبر 2023.