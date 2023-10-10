مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستخدم تقنية حديثة لإنقاذ مريضة من تكلس الشرايين

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ضيق شديد متكلس داخل دعامة الشريان التاجي، وفشل محاولة فتحها بالبالونات العادية وبالونات مقاومة الضغط.

جاء ذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على الاستمرار في تطوير وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين، بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبدالله مدير المستشفى.

الاستعانة بأحدث التقنيات للمرة الأولى في الصعيد

واستخدم الفريق الطبي أحدث التقنيات التي يتم الاستعانة بها أول مرة بالصعيد، وذلك عن طريق علاج تكلس الشرايين التاجية المعقد وضيق الدعامات نتيجة تكلس الشرايين بتقنية البالونة التصادمية IVL (SHOCKWAVE)، التي تعد من أحدث الأساليب المتبعة عالميًا لعلاج تلك الحالات، كما تم أيضا استخدام جهاز تصوير االشريان IVUS من الداخل، وتم فتح الشريان ومعالجة الضيق بالبالون الدوائي و تماثلت المريضة للشفاء.

الفريق الطبي

يشرف على الفريق الطبي الدكتور عمرو يوسف، رئيس قسم القلب، والدكتور محمد عبدالغني كريم، المشرف على قسطرة القلب، ويتكون أعضاء الفريق من الدكتور طارق عبدالحميد، أستاذ مساعد قسطرة القلب، والدكتور علي تهامي، مدرس قسطرة القلب، والدكتور محمد عثمان مدرس قسطرة القلب، والدكتورة مريم بادي نائب القلب، ومن فريق التمريض محمد طلعت وحسين علي، وأحمد سلامة فني أشعة.