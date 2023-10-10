لجان لحصر المعدات والعناصر البشرية ضمن خطة إدارة الأزمات في أسيوط

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسؤولي إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث، وإدارتها بالشكل الأمثل، والسيطرة عليها في حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، وذلك من خلال مراجعة وحصر كل المعدات، ورفع كفائتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة.

الصلاحية الفنية

وشدد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء على إدارة أي أزمة، فضلا عن الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة، بجميع الجهات وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها.

حصر المعدات والمهمات

ووجه المحافظ بتشكيل لجان الحصر الدقيق لكافة المعدات والمهمات والعناصر الفنية الخاصة بأعمال الإغاثة بكل جهة مع ضرورة إيضاح كفاءة المعدة وقدرتها، على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات بالإضافة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.