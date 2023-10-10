نصر أكتوبر وتحديات الأمن القومي في ندوة تثقيفية بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي لقاءً إعلاميا بعنوان «روح أكتوبر وتحديات الأمن القومي»، وذلك بالتعاون مديرية التربية والتعليم.

طلاب المدارس

وقالت مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، إن اللقاء عُقد بالقاعة الكبري بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بأبوتيج، واستهدف اللقاء طلبة وطالبات المدارس الثانوية المختلفة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء أبطال أكتوبر ثم استهل رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حديثه عن كيف حقق نصر أكتوبر مجدا كبيرا لامثيل له تحطمت معه أوهام الاسرائيليين، بأن العرب لايصلحون للحرب ووهم بأن الجيش الإسرائيلي جيش لايقهر وكيف أثبت نصر أكتوبر أن مصر قوة لا يستهان بها ولا تهزم.

مراحل الحرب والعبور

بينما تناول اللواء محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، مراحل الحرب والعبور وكيف كان لخطة الخداع الاستراتيجي أكبر الأثر في حرب أكتوبر، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية تنظيم نفسها بسرعة قياسية بعد الهزيمة المؤلمة في يونيو 1967، لتبدأ حرب الاستنزاف مع العدو بعد أيام قليلة من الهزيمة.