وزيرة الهجرة: الوزارة خدمية وتهتم بشؤون المواطن المصري في الخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن الدولة المصرية قادرة على التواصل مع أبنائها في مختلف دول العالم، مشيرة إلى المصريين منتشرين بدول العالم كافة «لنا جالية في مورشيوس وليسوتو»، لافتة إلى أنها في وقت الجولات الفعلية بتحرص على مقابلة المسؤولين المعنيين عن الجاليات.

عقد اجتماعات مع الجاليات بـ63 دولة

أضافت وزيرة الهجرة خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc»، وقت زيارتها للسعودية، حرصت على مقابلة وزير الموارد البشرية، وأجرينا مباحثات على مستوى الموارد البشرية، ومباحثات على مستوى وزارة الخارجية، بحيث يجري مناقشة جميع المشاكل التي يواجهها المصريين المتواجدين في المملكة، بالإضافة إلى أنني أجريت اجتماعات مع الجاليات الـ63 دولة عن بعد، من أجل معرفة مشكلاتهم وتحدياتهم.

وزارة الهجرة خدمية

تابعت: أن أبناء الجاليات المصرية بالخارج، يستطيعون التواصل معي بشكل مباشر، ولا بد من التواصل مع أبناء الجاليات بالخارج، دائما نستقبل الشكاوى ونتحرك لحلها، لأن وزارة الهجرة خدمية، وتهتم بشؤون المواطن المصري في الخارج بالأساس.