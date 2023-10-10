نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: جماعة الإخوان فقدت رصيدها.. وعودتها للحكم مستحيلة

أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن عودة جماعة الإخوان للحكم من جديد أمر مستحيل، وأن الشعب المصري لن يقبل أبدا بذلك الأمر إن طرح من الأساس.

جهاز مباحث أمن الدولة

أوضح اللواء فواد علام في تصريحات لـ«الوطن»، أن جماعة الإخوان فقدت رصيدها الشعبي الذي كانت تعتاد عليه منذ إنشائها في عام 1928، إذ كانت مخططات الجماعة الشيطانية تلعب على الوتيرة الفطرية الدينية المغروسة بنفوس المصريين، التي كانت توحي دائما بأنها جماعة حق مضطهدة من كل الأنظمة، الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق في أي عهد.

جماعة الإخوان

تابع نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: «جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي لا تعرف سوى العنف والقتل، لكنها تستتر بستار الدين أمام الرأي العام، لكن بمجرد وصولها لسدة الحكم في عام 2012، كشف الشعب والعالم أجمع حقيقة الجماعة الإرهابية، من خلال تصرفاتهم العنيفة وجرائمهم الإرهابية، التي كانوا يرتكبوها بحق المواطنين المختلفين معهم في الرأي».