اللواء فؤاد علام: تعرفت على الإخوان في قريتي من خلال عروضهم العسكرية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إنّ أول مرة يعرف فيها جماعة الإخوان الإرهابية، كانت في قريته التي شهدت بؤرة إخوانية رئيسية، مشيرًا إلى أن والده كان ضابط شرطة، حيث كان يرتدي أعضاء الجماعة زيا يقترب من الزي العسكري، وكانوا يقومون بجولة في القرية ويقدمون عروضا عسكرية، وهو ما جذب الأطفال الصغار الذين كانوا يلحقون بهم.

علام: هدايا للأطفال في قرية ميت خاقان عليها شعار واسم الجماعة

وأضاف «علام»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، «كانوا يأخذوننا حتى مقر الشعبة في قرية ميت خاقان بندر شبين الكوم وكانوا يمنحون كل طفل هدية بها شعار واسم الجماعة».

ارتديت قميصا هدية من هذه الجماعة.. وكان هذا رد فعل والدي

وتابع الخبير الأمني، «حصلت على قميص كهدية من هذه الجماعة، وارتديته، وكنت فرحا به بسبب حداثة سني، لكن والدي غضب كثيرا، فضربني للمرة الأولى والأخيرة عندما رآني أرتدي القميص وعليه اسم وشعار الجماعة، كما تعرضت للضرب للمرة الثانية بسبب الإخوان أيضا عندما كنت طالبا في كلية التجارة».

وأكد «علام»، أنه في أحد الأيام وجد مظاهرة ضخمة جدا، وكان الموجودون ينادون بمحمود العناني وجلال خاطر، مرشحي الجماعة في انتخابات اتحاد الطلاب، وعندها سأل عن المرشح المنافس لهما ورشحه، وفي أثناء خروجه من اللجنة الانتخابية تعرض للضرب، لأن الجماعة كانت ترسل من يراقبون اللجان لمعرفة الطلاب الذين لم يصوتوا لمرشحيهم ثم يعتدون عليهم، «كانوا بيعلموا على ضهر اللي مش بينتخبوهم بالطباشير، واللي كان بيخرج بالعلامة دي كان بيتضرب».