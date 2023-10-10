حزب مصر بلدي: عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحكم مستحيلة

أشاد اللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي، بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة بحوزتهم 596 توكيلا وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.

وقال سيف الإسلام في تصريحات لـ«الوطن» إن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت منذ إعلان شروط الترشح عدة ضوابط قانونية يلتزم بها المرشح فلا يصح لأي متقدم أو منافس أن يخترق تلك الضوابط بأفعال غير أخلاقية خاصة أنه ينافس على كرسي رئاسة الجمهورية.

مطالب بتوقع العقوبة المقررة قانونيا

وتابع رئيس حزب مصر بلدي: «كما أنني أطالب بتوقع العقوبة المقررة قانونيا ولا تهاون مع أي مخترق لقواعد الانتخابات وذلك حتى نضمن سلامة الديموقراطية المصرية».

عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحكم أمر مستحيل

وبسؤاله عن مغازلة بعض المرشحين لجماعة الإخوان من أجل دعمه خلال العملية الانتخابية، قال رئيس حزب مصر بلدي: «عودة جماعة الإخوان للحكم أمر مستحيل وذلك لانخفاض الشعبية التي كانت تتمتع بها الجماعة في الشارع المصري».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة بحوزتهم 596 توكيلا.