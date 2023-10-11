روان الغابة ووعد محمد وياسمين بن داوود.. نجوم تألقوا في «ألفريدو»

أحدث مسلسل «ألفريدو» حالة نجاح كبيرة خاصة بأداء الفنانة إلهام شاهين التي جسدت شخصية امرأة مصابة بآلزهايمر، تدخل في العديد من الصراعات التي ترهقها بسبب المرض.

شباب في مسلسل ألفريدو

وخلال الأحداث ظهر عدد كبير من النجوم الشباب، الذين تألقوا بشكل لفت إليهم الأنظار، حيث ظهرت الفنانة روان الغابة بشخصية شقيقة الفنان أحمد فهمي الذي تتمحور الأحداث حوله باعتباره من يهتم بالحالة المرضية لإلهام شاهين التي تجسد شخصية «سوسو»، من جانب آخر تقدم ياسمين بن داود شخصية زوجة أمير شاهين، ويلعب رعد محمد شخصية عامل في مطعم ألفريدو، والذي تدور أغلب مشاهد العمل فيه.

العمل منقول عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

أحداث حكاية ألفريدو

وتدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بآلزهايمر، ليعتني بها.