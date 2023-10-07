إلهام شاهين بعد انتهاء مسلسل ألفريدو: «شكرا لكل من واساني بعد فراق سوسو»

بكلمات مؤثرة عبرت الفنانة إلهام شاهين عن اشتياقها لشخصية «سوسو» التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «ألفريدو»، الذي عرضت آخر حلقاته خلال الأسبوع الجاري، وحقق نجاحًا كبيرًا.

إلهام شاهين تفتقد مسلسل ألفريدو

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بفيديو من مسلسل ألفريدو، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «هتوحشينى يا سوسو جدا جدا.. هفتقد طيبتك وحنيتك وخفة دمك.. وداعا سوسو.. شكرا لكل من أحبها وتأثر بها وواساني لفراقها».

يذكر أن مسلسل ألفريدو شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسي وإنجي كيوان وإيمان السيد ومحسن صبرى وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهو إحدى حكايات كتاب 55 مشكلة حب وهو تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار .

وجرى تكريم الفنانة إلهام شاهين مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وخالد زكي ومحمود حميدة وغيرهم.