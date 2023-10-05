إلهام شاهين: أصعب مشهد في مسلسل «ألفريدو» بالحلقة الأخيرة

ينتظر الجمهور الحلقة الأخيرة من مسلسل «ألفريدو» بطولة الفنانة الفنانة إلهام شاهين، والذي يعرض على قناة on.

كواليس مسلسل ألفريدو الحلقة الأخيرة لـ إلهام شاهين

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن المسلسل قائلة لـ«الوطن»: «المشهد الأخير في الحلقة العاشرة، من أصعب المشاهد، وأثر على نفسيتي بشكل كبير في وقت التصوير، وبعد انتهائه، فسيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أنني عشت كل تفاصيل «سوسو»، ودخلت في الشخصية وتقمصتها بشكل كبير».

أبطال مسلسل ألفريدو

مسلسل ألفريدو من بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، محسن صبري، أمير شاهين، وهو مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في الكتابة سارة مصباح، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل ألفريدو

تدور أحداث مسلسل الفريدو بطولة إلهام شاهين في إطار 10 حلقات فقط، وتجسد إلهام شاهين شخصية امرأة اسمها سوسو، وظهرت وشعرها مزين بخصلات شعر بيضاء، وأكدت في تصريحات لها أن الدور سيكون مفاجأة للجمهور وتقدمه لأول مرة في مشوارها.