الجمهور يشيد بآخر حلقات مسلسل حكاية ألفريدو: «تحفة»

إشادات عديدة نالتها الحلقة الأخيرة من حكاية ألفريدو بطولة إلهام شاهين، والذي جرى عرضه حصريًا على شبكة قنوات «ON».

الجمهور يشيد بحكاية ألفريدو

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشهدًا من آخر حلقات المسلسل، وانهالت تعليقات الجمهور كالتالي: «ابدعتي»، و«سيظل محفورًا في تاريخك الفني الكبير علامة بارزة ومميزة»، و«أنا بحب أتفرج على المسلسل ده أوي بحس إنك بتمثيله بجد، دور أحمد فهمي رائع، مسلسل تحفة مبروك عليكي»، وأيضا: «رائع كالعادة برافو».