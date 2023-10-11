الاحتلال يدمر حيا كاملا في غزة ووصول حاملة الطائرات الأمريكية لشرق المتوسط

استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في عسقلان، واستشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في القدس، ودمرت طائرات الاحتلال حي الكرامة شمال غرب غزة.

وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد لشرق المتوسط

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد لشرق المتوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

أصيب عدد من الفلسطينيين الليلة، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الصبرة شرق مدينة غزة، كما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

طائرات الاحتلال تقصف أحياء غزة

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الدهشان في حي الصبرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما شنت سلسلة غارات وصفت بالعنيفة على منطقة قيزان النجار دون التأكد من وجود خسائر بشرية.

إلى ذلك، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المحاذية للسياج الفاصل شرق ووسط القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال وخلال قصفها المتواصل على حي الكرامة استخدمت قنابل الفوسفور المحرمة دوليا.