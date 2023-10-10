عقب استهداف قوات الاحتلال مستشفى دورا الفلسطيني.. إصابة مرضى ومواطنين بالاختناق

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى دورا الحكومي بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أصاب عددا من المرضى والمواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مدير عام المستشفى محمد ربعي، إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المستشفى، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوبه، ما أدى إلى إصابة مواطنين ومرضى بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع المواطنين في المنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي.