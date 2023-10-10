922 شهيدا ونحو 4650 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين 

ارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والمستشفيات، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرون بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة منذ السبت الماضي.

وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرين.