عاجل.. الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة، ما حال دون قُدرة مركبات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق.

وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء

وبحسب مراسل وكالة الانباء الفلسطينية فان طائرات الاحتلال ومدفعيته دمرت حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة، وما اسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم اطفال ونساء، لم يتسنى للسلطات الفلسطينية معرفة عددهم حتى الأن

يأتي ذلك فيما يتعرّض قطاع غزة المحاصَر إلى عدوان إسرائيلي متواصل، أسفر حتى الآن عن استشهاد 900 شخص، وإصابة 4 آلاف و250 آخرين.