عاجل.. سقوط شهيد و3 مصابين برصاص قوات الاحتلال شمال جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، منذ قليل، باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

فيما انتشلت طواقم الإسعاف، جثث عددا من الشهداء والجرحى من منزل أبو الرواع الذي تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد عدد آخر نتيجة قصف منزل عائلة النجار بمدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل أبو الرواع الذي يقع في شارع العجارمة بمخيم جباليا، كما تمكنت الطواقم من انتشال عدد آخر من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل شلدان النجار، في دير البلح.