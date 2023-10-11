الباز: ما يحدث في فلسطين عملية مقاومة شريفة ضد إسرائيل

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن الإعلام الغربي والدول الغربية يصورون عملية «طوفان الأقصى» على أنها اعتداء من المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، وأن ما تقوم به إسرائيل من الاعتداء والقتل والأسر هو رد فعل تجاه الاعتداء الذي حدث عليهم من رجال المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ما حدث في 7 أكتوبر من المقاومة الفلسطينية لا يمكن اعتباره اعتداء

وأضاف الباز، خلال حديثه في فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن ما حدث يوم 7 أكتوبر عام 2023 من فصائل المقاومة الفلسطينية لا يمكن اعتباره بأي مقاييس اعتداء على إسرائيل، خصوصا وأننا أمام مواطنين أرضهم محتلة ومشردون ومحاصرون وقتِّلوا على مدار عقود وهُدِّمت منازلهم وتم اضطهادهم بكل الأشكال على مدار عقود، وارتكبت مجازر في حقهم على مدار عقود.

وشرح الباز إن حمل الفلسطيني للسلاح ورفعه في وجه إسرائيل هذا ليس سلاحا معتديا ولكنه سلاح مقاوم وسلاح يرفع بشرف لتحرير الأرض، وأخذ الحق من المعتدي المحتل المستعمر، فما يحدث في فلسطين هو عملية مقاومة شريفة ضد إسرائيل، موضحا أن ما يقوم بعمليات ضد جيش الاحتلال ليست حماس فقط ولكن عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية.

الباز: «حماس» توجه سلاحها هذه المرة ضد العدو الصحيح

وتابع الباز أنه عندما تقوم حماس بالاشتباك مع إسرائيل تعتبر تنظيم مقاوم، ولكن عندما توجه حماس سلاحها ضد الداخل الفلسطيني أو الخارج مثلما فعلوا مع مصر ببعض الأوقات هنا تعتبر ميليشيا مسلحة إرهابية متطرفة لأنه يوجه سلاحه بالمكان الخاطئ، ولكن هذه المرة حماس ومن معها يوجهون سلاحهم بالمكان الصحيح ضد العدو الصحيح.