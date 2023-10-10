باحث استراتيجي: التصعيد الأخير كان شاهدا على تحرك مصر لوقف الاعتداء في فلسطين

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدور المصري على مدار التاريخ حتى اليوم، كان الدور المحوري والأكثر أهمية وفاعلية على مستوى السعي لحل هذه الأزمة بشكل شامل، ودعم الحقوق المشروعة والقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وما يدل على ذلك ما بذلته مصر في 48، و58، و67 وحتى اليوم.

مصر تاريخيًا الداعم الرئيسي لقيام منظمة التحرير الفلسطينية

وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وحتى على المستوى السياسي، كانت مصر تاريخيًا هي الداعم الرئيسي لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد ودعم القرارات الخاصة بالجامعة أو القمم العربية الخاصة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، وحتى اليوم، مصر كانت وما زالت الداعم الأول للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، من خلال التحرك على أكثر من مستوى سياسي وأمنى ودولي لإيجاد مقاربات ومعالاجات عدلة وتسويات دائمة للأزمة الراهنة».

تحرك مصر لوقف الاعتداءات

أوضح: أن التصعيد الأخير التي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ يوم السبت، كان شاهدًا على تحرك مصر في أكثر من مستوى، سواء من خلال المستويات الثنائية عبر التنسيق من الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المتنوعة وعلى اختلاف اتجاهتها من خلال التنسيق والتواصل مع الجانب الاسرائيلي لوقف الاعتداءات.