آخر أخبار فلسطين وإسرائيل.. زيادة أعداد الشهداء

تتعدد الإصابات والوفيات بعد القصف المستمر بين إسرائيل وفلسطين ونستعرض آخر أخبار فلسطين وإسرائيل بعد استمرار عمليات التصعيد، إذ ارتفع عدد قتلى الإسرائيليين وزاد عن ألف شخص، بحسب بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال.

أعداد الشهداء تتصدر أخبار فلسطين وإسرائيل

وعن أخبار فلسطين وإسرائيل، فإن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنّ عدد الشهداء وصل إلى 849 شخصا وأصيب أكثر من 2222 شخصا وسط قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، ومحاولة الفصائل الفلسطينية الرد على القصف المستمر.

أخبار إسرائيل وفلسطين

وبدأت وسائل الإعلام العربية والغربية التركيز على أخبار فلسطين وإسرائيل بعد إعلان الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر تنفيذ عملية طوفان الأقصى باستخدام طائرات شراعية وموتوسيكلات وجرافات بشكل مباغت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعمدت الفصائل الفلسطينية إلى أسر نحو 150 إسرائيليا منهم سيدات ومجندات في جيش الاحتلال.