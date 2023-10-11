الباز: أسر وقتل الإسرائيليين لا يمثل شيئا أمام تاريخهم الإجرامي الكبير

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن الإعلام الغربي والدول الغربية يحاولون جمع التعاطف وحشده لصالح إسرائيل، في حين أننا لم نرَ هذا التعاطف مع الفلسطينيين وقت اعتداء الإسرائيليين على فلسطين، ولذلك يعتبر تعاطفا كاذبا ودموع تماسيح، مشيرا إلى أن مشاهد أسر وقتل الإسرائيليين لا تمثل شيئا أمام تاريخ طويل لإسرائيل من الإجرام في حق العرب.

الأسرى المصريون في حرب 1967 كانت تدهسهم دبابات جيش الاحتلال

وأضاف الباز، خلال حديثه في فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن الأسرى المصريين في حرب 1967 كانت تدهسهم دبابات جيش الاحتلال، وفي حال محاولة الفلسطينيين استرداد أرضهم لا يعتبر اعتداء، خصوصا وأن إسرائيل لها تاريخ كبير من الإجرام، فإسرائيل كيان مجرم ومتوحش ولا يعرف الرحمة.

2187 شهيدا فلسطينيا في مقابل 900 قتيل بإسرائيل

وتابع الباز أن 1500 فلسطيني استشهد في عملية طوفان الأقصى داخل مستوطنات وغلاف غزة و687 شخصا استشهدوا داخل غزة بمجموع كلي للشهداء الفلسطينيين 2187 في مقابل 900 قتيل بإسرائيل، موضحا أن العالم غير منتبه لحالة التوحش في الرد الإسرائيلي على الفلسطينيين والحصار، حيث تمارس إسرائيل حرب إبادة كاملة ضد الفلسطينيين.

مصر لا ترغب في توسعة الحرب القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وشرح الباز أن مصر والدول العربية لا ترغب في توسعة الحرب القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتصبح حربا إقليمية، وقد تتوسع لحرب عالمية، مشددا على أن الفلسطينيين يبحثون عن حقهم من المغتصب والمعتدي، ولكن هذه العملية تم التدريب عليها جيدا من جانب المقاومة ومارست فيها المقاومة شكلا من أشكال الخداع، وتم الاقتحام برا وبحرا وجوا استلهاما من حرب 1973 مع الفارق الكبير جدا، فهو نفس التخطيط والهجوم.