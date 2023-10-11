كوريا الشمالية: المقاومة الفلسطينية ترد على الجرائم الإسرائيلية المستمرة

نددت كوريا الشمالية بالاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن رد فعل المقاومة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

صحيفة ناطقة بلسان حزب العمال الحاكم تتحدث عن الصراع

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن صحيفة رودونغ شينمون، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، مقالا قصيرا جاء فيه «لقد حدث صراع مسلح واسع النطاق بين حماس الفلسطينية وإسرائيل».

وأضافت الصحيفة «المجتمع الدولي يعتبر الصراع نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني»، مشددة على أن الحل الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكانت الصحيفة الكورية الشمالية قد أدانت قتل جنود الاحتلال لفلسطينيين في حوادث منفصلة وقعت قبل اشتعال الصراع.

قوات الاحتلال تشن هجوما واسعا على قطاع غزة

وشنت قوات الاحتلال هجوما واسعا على قطاع غزة، واستهدفت آلاف المدنيين بعدما قطعت عنهم إمدادات المياه والكهرباء، وقصفت مساكن المدنيين، ما أوقع مئات الشهداء وآلاف المصابين وشرد الآلاف من أهالي القطاع.

يُذكر أن خلال الفترة الماضية ارتكب مستوطنين جرائم بحق الفلسطينيين، بالإضافة لتجاوزات الاحتلال ضد الشعب الأعزل وقتلهم لما يزيد عن 20 فلسطينيا أعزل خلال الفترة الماضية.