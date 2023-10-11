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سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
04:26 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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