سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 04:26 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023 جنود الاحتلال شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عقب استهداف قوات الاحتلال مستشفى دورا الفلسطيني.. إصابة مرضى ومواطنين بالاختناق عاجل.. سقوط شهيد و3 مصابين برصاص قوات الاحتلال شمال جنين قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفوسفور المحرمة دوليا.. ماذا نعرف عنها؟ «الدفاع المدني الفلسطيني»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف حدود غزة الشرقية قوات الاحتلال الاحتلال غزة بقلم نرمين عفيفي