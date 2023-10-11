خبير أثري: مسجد البوصيري كان زاوية صغيرة وأصبح زينة جوامع الإسكندرية

قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة والخبير الأثري، إن مسجد البوصيري كان في الأصل زاوية صغيرة حتى توالت عليها يد الإصلاح والترميم والزيادة، حتى وصلت إلى الشكل الحالي وأصبح زينة مساجد الإسكندرية، مشددًا على أن المسجد الموجود اليوم يرجع إلى سنة 1274هجرية.

كان أحد أبويه من بوصير بالصعيد

وقال الخبير الأثري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، إن الإمام البوصيري هو الشيخ الإمام شرف الدين أبوعبدالله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبدالله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي، كان أبيه من بوصير بالصعيد، فاشتهر بالبوصيري.

البوصيرى تولى الكتابة على الجبايات «الضرائب»

ولفت الخبير الأثري إلى أن البوصيري فى أول حياته العملية تولى الكتابة على الجبايات «الضرائب» ببلدة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما ذكر كتاب «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» إلا أن عدم أمانة المشتغلين معه فى هذه الوظيفة جعلته يزهد الوظائف الحكومية بل ويزهد متع الحياة ويلجأ إلى حياة التصوف والانقطاع للعبادة، وقد نظم فى ذلك شعرًا عن مسوظفي ذلك العهد جاء فيه : «خبرت طوائف المستوطفينا .. فلم اجد فيهم رجلا أمينًا».